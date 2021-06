Corriere Torino: “Toro Primavera, batosta indolore: è salvo”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Il Torino Primavera è salvo. Nonostante la sconfitta di ieri pomeriggio a Bogliasco contro la Sampdoria per 5-0 i granata di Coppitelli hanno conquistato la salvezza. "Difficile festeggiare quando si termina il campionato così, ma è stato conquistato un traguardo che è sembrato un’utopia per la maggior parte di questa soffertissima stagione" scrive il quotidiano torinese. La scelta di riportare Federico Coppitelli in panchina si è rivelata vincente: il tecnico romano ha firmato una rimonta da 14 punti in 14 partite che è valsa la salvezza.