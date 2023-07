Corriere Torino: “Toro, primo test stagionale. Tameze nuovo acquisto”

Il Torino di Ivan Juric si prepara a scendere in campo per il primo vero test di questa nuova stagione 2023/2024: i granata, infatti, alle 17 di oggi - sabato 22 luglio - affronteranno il Feralpisalò. Nel frattempo, la squadra si sta allenando a Pinzolo: hanno raggiunto il gruppo l'ex Inter Bellanova e Samuele Ricci. Nel comune trentino, è stata poi presentata la nuova maglia della prossima stagione, e la squadra. Sul fronte mercato, invece, dopo l'arrivo di Tameze, che ha già svolto le visite mediche, Davide Vagnati si espone su Schuurs e Ricci, giocatori che negli ultimi giorni hanno ricevuto interesse di altri club: il ds granata non è intenzionato a venderli, e per il Toro rappresentano una grande risorsa.