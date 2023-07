Corriere Torino: “Toro, secondo test stagionale: prova per la squadra”

Quest’oggi, alle 15, il Torino affronterà il secondo test stagionale sul campo di Pinzolo contro il Modena: successivamente, la squadra rientrerà a Torino per partire alla volta della Francia, dove in programma ci sono altre due amichevoli, 2 e 6 agosto. “La gara di oggi servirà al tecnico granata anche per testare concretamente alcuni giovani che potrebbero restare ancora a lungo in prima squadra”, scrive il Corriere Torino: il tecnico granata potrà così basare la costruzione della squadra per la prossima stagione di Serie A. Test fondamentale anche per Sanabria: l’attaccante granata ha come obiettivo mettere a segno più reti possibile, e nel frattempo si lavora al suo rinnovo.