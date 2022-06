Corriere Torino: “Toro, tenere Mandragora e riprendere Praet. Occhi su Nikolaou”

Il Corriere di Torino, nell'edizione odierna del quotidiano, fa il punto sul calciomercato del Torino. Dalla difesa all'attacco, ecco la situazione in casa granata: "Il filo conduttore tra il mercato di Juve e Toro resta Rolando Mandragora. Pur essendo scaduti i termini per esercitare il diritto di riscatto continua la trattativa, il club granata ha offerto 8 milioni ma i bianconeri puntano a incassarne almeno 2-3 in più. Sempre il Toro comunque si conferma particolarmente attivo, per la trequarti oltre a lavorare sulla permanenza di Dennis Praet si scalda anche la pista che porterebbe il croato Nikola Vlasic in prestito dal West Ham. In attacco un nome gradito al Toro, ma alle proprie condizioni, resta quello di Joao Pedro in uscita dal Cagliari, mentre non si molla l’ucraino Artem Dovbyk. E in difesa scala posizioni il greco Dimitrios Nikolaou dello Spezia".