Corriere Torino: “Toro, tre giovani con l’Udinese”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus sui giovani granata: "Toro, la bella linea verde tra i gol di Dembele e quello di Ciammaglichella. Tre giovani con l'Udinese, ma Dellavalle e gli altri crescono. 23 partite in Serie B, 21 da titolare per Alessandro Dellavalle, fermato ora soltanto da un infortunio. 4 Primavera sarebbero in prima squadra, ha ricordato il presidente Cairo, se non si fosse fatto male Njie".