Corriere Torino: “Toro, tutta la trequarti nelle mani di Vlasic e Radonjic”

Questa sera alle 20:45, Torino e Sassuolo si sfideranno allo Stadio Olimpico Grande Torino, e uno dei personaggi su cui saranno puntati i riflettori è sicuramente Nikola Vlasic: come scrive il Corriere Torino, "è lui il giocatore in grado di concretizzare la mole di gioco che produce la squadra. Perché ad oggi è l’elemento che garantisce maggior incisività sotto porta, come testimonia il fatto che sia proprio lui il capocannoniere attuale, a quota tre reti". Solitamente sono gli attaccanti a dare il contributo maggiore sotto porta, ma Sanabria e Pellegri devono ancora entrambi trovare la loro condizione migliore. In caso di 3 punti, il Torino andrebbe per la 2^ volta negli ultimi vent'anni in doppia cifra - 13 - dopo 7 giornate, come nella stagione 2015/2016: "Significa che la squadra è tosta e ha una sua identità, significa che i giocatori di qualità non mancano". Al suo fianco Nemanja Radonjic, che ha già fatto innamorare tifosi e allenatore con le sue giocate e le sue qualità tecniche: "Radonjic è genio e sregolatezza".