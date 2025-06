Corriere Torino: “Toro U18: è scudetto”

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sullo scudetto conquistato dall'Under18 granata. A seguire le parole del quotidiano: "Cento gol valgono uno scudetto. Eccome. Lo sa bene il Torino Under18, che fa cifra tonda nella finale per il tricolore battendo 2-1 la Roma. Apre il torinese Ferraris, risponde il giallorosso Sugamele su rigore, decide nei supplementari Spadoni, italiano nato in Repubblica del Congo. Dopo le 97 reti segnate nella regular season, il super attacco del Toro va in tripla cifra nella final four".