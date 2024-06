Corriere Torino: “Tra Juve e Toro solo Chiesa quasi sicuro titolare”

Questa sera Italia e Albania scenderanno in campo per affrontarsi, sarà l'esordio degli azzurri ad Euro 2024. Nella spedizione di Luciano Spalletti c'è una buona rappresentanza proveniente da Torino. Per i granata ci sono Buongiorno e Bellanova, per i bianconeri Cambiaso, Gatti, Fagioli e Chiesa. Tanti di loro, però, con ogni probabilità osserveranno l'esordio di Dortmund dalla panchina: "Tra Juve e Toro, solo Chiesa quasi sicuro titolare" è il titolo proposto quest'oggi da Corriere Torino.