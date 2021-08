Corriere Torino: “Un difensore e un trequartista: una lotta contro il tempo”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Per il Torino , reduce dalla seconda sconfitta consecutiva contro la Fiorentina , è il momento di riprendersi: la sosta del prossimo weekend, per gli impegni delle nazionali, può dare l'opportunità alla società granata di focalizzarsi sul calciomercato, in chiusura tra tre giorni. Un difensore e un trequartista, "che servono per dare alla

squadra più leadership in difesa - scrive il Corriere Torino - e più qualità in fase offensiva", sono attualmente le maggiori necessità di Juric, che al momento deve far fede su Linetty e Sanabria in fase offensiva, e Bremer (assente contro la Fiorentina per un infortunio alla caviglia) e Djidji. La pausa nazionale potrà servire anche ai giocatori stessi, per ritrovarsi, e in particolare allo stesso Belotti (che ieri in partita non ha fatto granchè) e Verdi, "protagonista al Franchi - scrive il Corriere Torino - nel bene e nel male": nonostante il suo errore che ha portato al gol di Vlahovic, è riuscito a rimediare, in parte, segnando il 2-1, che sarebbe potuto essere la luce in fondo al tunnel.