Corriere Torino: “Un Toro da impazzire”

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza la vittoria del Toro, che per 3-0 ha battuto all'Arechi la Salernitana. A seguire le parole del quotidiano: "Per il Torino è dolce la notte di Salerno. Il 3-0 dell’Arechi potrebbe rappresentare la scintilla giusta per il campionato dei granata perché è accompagnato da tutta una serie di segnali positivi: la terza partita a rete inviolata nelle prime quattro, la conferma che Zapata sa alzare da solo il livello della squadra, la sensazione che Radonjic abbia svoltato a livello mentale, la bellezza di vedere Buongiorno celebrare con un gol la scelta, tanto ragionata quanto convinta, di rimanere al Toro."