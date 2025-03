Corriere Torino: “Vale il doppio”

Torino-Monza all'andata si chiuse con il pareggio per 1-1. All'epoca la squadra di Vanoli era in una profondissima crisi, da cui però il tecnico e la squadra ne sono usciti con il cambio di modulo e con rinnovata verve. Oggi i granata hanno la possibilità di allungare sulla zona retrocessione. "Di tutto, di più. Paolo Vanoli mostra i tanti «più» dentro e intorno al suo Toro, atteso a pranzo (ore 12.30) in casa del Monza. C’è più autostima, dopo la vittoria contro il Milan. C’è più concorrenza, grazie agli ottimi innesti arrivati dal mercato di riparazione. E c’è una posta in palio che vale teoricamente doppio: «La partita con il Monza dà sei punti — carica mister Vanoli, che recupera Adams e Borna Sosa ma non ancora Tameze —. Servono cattiveria, determinazione e qualità»".