Corriere Torino: “Vanja-Berisha, la sfida per il Toro si gioca in nazionale”

Salernitana-Torino è una partita importante per il futuro della formazione ospite, dato che potrebbe essere quella decisiva per ciò che riguarda il dubbio portiere. La scelta che farà Juric a riguardo nel match dell'Arechi potrebbe essere quella definitiva, che certificherebbe chi tra Milinkovic-Savic e Berisha è destinato a difendere la porta del Torino da qui a fine anno. Nel frattempo, i due sono impegnati con le rispettive nazionali, come ricorda Il Corriere di Torino nell'edizione odierna del quotidiano: "Tutto è tornato in gioco per la trasferta di questo sabato a Salerno. E i due portieri granata hanno cominciato a giocarsela subito, anche attraverso la nazionale: giovedì Ungheria-Serbia 0-1 con Vanja titolare (nella squadra che andrà al mondiale) ieri sera la risposta di Etrit, tornato contro la Spagna tra i pali dell’Albania":