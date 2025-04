Corriere Torino: “Vanja gigante granata”

Annata strepitosa da parte di Vanja Milinkovic-Savic. L'ex SPAL si è preso sulle spalle definitivamente il Torino, rispondendo in maniera convincente alle critiche delle passate stagioni. Quattro penalty parati e prestazioni di alto livello che lo hanno proiettato tra i migliori portieri del campionato, con un record anche importante. "I meme ormai si sprecano. C’è il volto barbuto di Vanja con tunica monastica alla Padre Pio, corredata dalla scritta «ovunque proteggimi ». C’è il santino di San Savic con tanto di aureola e preghiera «para per noi». Milinkovic-Savic ha convinto tutti. Anche i molti scettici. Non lo ha fatto con le parole, ma con i numeri. Quelli tra i pali e quelli dei report statistici. Un dato su tutti: il granata è il portiere che ha collezionato più clean sheet in partite casalinghe (ben 18, almeno tre in più di chiunque altro) nelle ultime due stagioni nei cinque maggiori campionati europei".