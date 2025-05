Corriere Torino: “Vanja Milinkovic Savic, due guantoni per un tesoro del Toro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi tratta anche del Toro con un approfondimento su Vanja Milinkovic Savic. Il portiere serbo sta vivendo la sua miglior stagione da quando indossa la maglia granata e vuole chiudere bene il campionato nelle ultime due gare contro Lecce (in trasferta) e in casa con la Roma. Come si evince dal quotidiano, il futuro del portiere del Torino per adesso può attendere perché è concentrato sulle ultime due sfide per cercare di ottenere un altro clean sheet in questa sua stagione ottima, nella quale si è reso protagonista di un solo errore: quello con il Verona quando sbagliò il tempo del rinvio finendo per fare un assist all'avversario Sarr. Vanja ha un contratto ancora breve con il Toro, attualmente è infatti in scadenza a giugno 2026 ma c'è un'opzione per prolungare fino al 2027 e quando terminerà la Serie A, il portiere e la società si confronteranno per prendere una decisione sul suo futuro.