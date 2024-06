Corriere Torino: “Vanoli, blitz torinese”

"Il nuovo tecnico del Toro ha scelto il giorno della festa di San Giovanni per sbarcare al Filadelfia, dove ha fra l'altro incontrato Schuurs - scrive l'edizione odierna del Corriere riguardo alla situazione del Torino, che poi continua-. Nelle prossime ore è probabile che Vanoli faccia una visita pure a Superga. Paolo Vanoli ha guidato le nazionali Under 16, Under 18 e Under 19. E' stato poi assistente di Conte al Chelsea e all'Inter prima di mettersi in proprio con Spartak Mosca e Venezia."