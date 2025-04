Corriere Torino: “Vanoli distribuisce ulteriori motivazioni al suo Toro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi analizza la sfida tra Toro e Verona che andrà in scena allo stadio Olimpico nella quale i granata cercano ulteriori motivazione per concludere il campionato in maniera positiva. Come sottolinea il quotidiano, a fornire stimoli alla sua squadra ci sta pensando il tecnico Paolo Vanoli che ha sottolineato l'importanza della gara odierna definendola un'altra finale per continuare il bel cammino intrapreso nel 2025.