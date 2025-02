Corriere Torino: “Vanoli fa sognare il Torino”

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sul prossimo match che affronteranno i granata . A seguire le parole del quotidiano: "Squadra che convince non si cambia, così Vanoli potrebbe riproporre la stessa formazione per la terza gara consecutiva. A guidare l’attacco ci sarà Adams, supportato dal terzetto composto da Lazaro, Vlasic e Karamoh. Giusto un paio di ballottaggi per il tecnico, che potrebbe eventualmente cambiare qualcosina in difesa (Walukiewicz e Biraghi scalpitano sugli esterni) o in mezzo al campo (Ricci intoccabile, Linetty e Gineitis provano a insidiare Tameze)".