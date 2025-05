Corriere Torino: “Vanoli guarda il presente”

Il Torino si appresta a chiudere l'annata contro la Roma. L'appuntamento è previsto per le 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Paolo Vanoli non vuole guardare al futuro, preferisce concentrarsi sul presente. "«Potevamo fare di più? Sì». Vanoli non nasconde un po’ di delusione, ripensando a quello che poteva essere ma non è stato. Colpa soprattutto del finale di stagione in calando del Toro: «Abbiamo annacquato il trimestre precedente: dobbiamo fare mea culpa e lavorare. Questo ultimo periodo ci ha trasmesso amarezza ». Prima di guardare oltre, il Toro vuole invertire la rotta nell’ultima uscita stagionale di questa sera, contro la Roma, in un Grande Torino vestito da festa con oltre 23 mila tifosi. Urgono gol, sorrisi e punti dopo otto giornate senza vittoria: «Arriva l’ultima, giochiamo in casa — prosegue Vanoli —: dobbiamo finire nel modo migliore»".