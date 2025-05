Corriere Torino, Vanoli: “La storia granata deve essere una motivazione in più”

"Oggi il Filadelfia a porte aperte (dalle 17.30) per i tifosi granata. Domani sera (20.45) l’anticipo Toro-Venezia all’Olimpico (curva Maratona già esaurita). Domenica le celebrazioni a Superga del 76° anniversario della tragica scomparsa del Grande Torino - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - Giorni intensi, dentro e intorno al Toro. Vanoli lo conferma, sottolineando però che certe responsabilità e il peso della leggendaria storia granata vanno avvertite tutto l’anno." E in conclusione: "«La storia granata deve essere una motivazione in più. Sarebbe un grandissimo errore soffermarsi unicamente sul 4 maggio. Ogni settimana cerco di far capire ai giocatori l’importanza della maglia che indossano. Per noi andare a Superga è un dovere, più che un diritto. Dobbiamo onorare una squadra irripetibile. Penso ai suoi dieci nazionali su undici e a quei giovani ragazzi che hanno perso la vita. Ricordiamoli ogni volta che scendiamo in campo», sprona Vanoli, che a fine giugno, al suo secondo giorno in granata, andò in vista al Basilica. «Sono fortunato, ho un addetto stampa che ogni giorno mi insegna un pezzo di storia granata: alcuni racconti mi fanno venire la pelle d’oca. Faccio il massimo per trasmettere queste cose ai ragazzi, stessa cosa con una frase bellissima di Pulici. Quale? La dirò a fine stagione»".