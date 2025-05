Corriere Torino: “Vanoli: «Servirà molta attenzione anche alle seconde palle»”

L'edizione torinese del quotidiano Il Corriere della Sera approfondisce molti degli aspetti toccati dal tecnico granata Vanoli nella conferenza stampa pre Torino-Inter. Tra questi, legato alla sfida di questa sera, Vanoli descrive le motivazioni che saranno necessarie per fare risultato contro la corazzata nerazzurra, ma che, come spiega il tecnico stesso, sono motivazioni insite nella partita stessa. "Fatto il pieno di orgoglio granata - spiega il quotidiano - non resta che tradurlo in motivazioni: «Non vogliamo certo tradire i valori del nostro grande club», aggiunge Vanoli mettendo nel mirino la sfida contro il suo passato nerazzurro. «Complimenti all’Inter — prosegue l’ex collaboratore di Conte sulla panchina interista —, la finale di Champions League è un bellissimo segnale per il nostro calcio: non abbiamo le risorse della Premier, ma le idee non ci mancano. Siamo molto carichi. Quando affronti una squadra con obiettivi importanti, bisogna essere sempre in partita. Contro l’Inter servirà molta attenzione anche alle seconde palle»".