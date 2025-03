Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus sulla prossima gara del Torino, in programma sabato ale 20:45 tra le mura di casa: "Vanoli studia le mosse per l'Empoli, aspettando l'ok per Lazaro e Sanabria. Recuperato anche Salama".