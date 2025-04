Corriere Torino: “Vanoli studia un nuovo Toro per la sfida contro il Como”

L'edizione odierna de La Stampa tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulla situazione granata in vista del prossimo impegno. A seguire le parole del quotidiano: "Un altro Toro è possibile. Si va molto probabilmente verso una formazione inedita, per la trasferta di domenica (ore 18, arbitra Mercenaro) a Como. I granata tornano in riva al lago, al Sinigaglia, dove non giocano dal lontano 2003 (sconfitta per 1-0). Ci sarà un settore ospiti esaurito, con 875 tifosi. Ma mancherà lo squalificato Ricci, espulso nell’ultima sfida pareggiata con il Verona..."