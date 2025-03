Corriere Torino: “Vanoli suona la carica: “Con la Lazio sarà una finale””

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulle parole di Vanoli . A seguire le parole del quotidiano: "A Roma ci attende un’altra finale», carica mister Vanoli, deciso a spremere al massimo il Toro nel posticipo di questa sera (ore 20.45) in casa della Lazio. C’è voglia di prolungare ulteriormente le strisce positive (tre vittorie nelle ultime quattro giornate, una sola sconfitta nelle ultime otto trasferte) e di scoprirsi ancora più solidi, ancora più cinici. «La cosa più importante è restare lucidi nei momenti decisivi: se non sappiamo cosa vuol dire soffrire, non sapremo mai reagire alle difficoltà»