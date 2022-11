Corriere Torino: “Ventura: Toro, devi tornare in Europa, dove meriti”

Ex allenatore del Torino, Gian Piero Ventura non ha più smesso di tifare la squadra: dal 2011 al 2016 è stato alla guida dei granata, passando dalla Serie B alla promozione in A, e successivamente alla qualificazione in Europa League nel 2015. La cena del Circolo Soci Torino FC 1906 è stata per lui un modo di tornare nella città e di ritrovare quell'atmosfera granata che gli ha sempre fatto da casa: "Ogni volta che vengo qui è un ritorno a casa, perché considero casa questa città. I cinque anni granata li ho vissuti intensamente, con grande voglia, umiltà e professionalità. Quando sono arrivato non ero tifoso del Toro, ma lo sono diventato. La domenica il risultato del Toro è il primo che chiedo, se non vedo la partita. Alla prossima gara sarò allo stadio", dice l'ex allenatore granata, come riporta il Corriere Torino. Continua poi sulla situazione attuale del Toro: "Secondo le mie convinzioni, il Toro ha preso una strada diversa e sta gettando le basi per tornare dove merita, perché è giusto che l’obiettivo sia l’Europa. Oggi guardo la rosa del Toro e vedo che è la terza della Serie A per età media più bassa, con tanti giovani di proprietà e di talento. Puntare su profili così è la strada giusta".