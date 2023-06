Corriere Torino, Vives: “Ricci-Ilic? In mezzo il Toro è a posto per diversi anni”

Contro l'Inter, il Torino deve vincere per conquistare l' 8° posto, il quale, in caso di squalifica della Juventus dalle coppe europee, significherebbe Conference League. Di questo e del lavoro svolto da Juric sinora, ha parlato Giuseppe Vives nell'edizione odierna del Corriere di Torino. Queste le sue dichiarazioni: "Sono partite che si preparano da sole, sul piano mentale: le motivazioni sono altissime, sai di giocarti qualcosa di importante; quindi, c’è in tutti grande concentrazione per arrivare a cogliere il risultato. Nelle partite singole sono spesso gli episodi a fare la differenza, a noi nel 2014 purtroppo non andò bene.... Il Torino attuale? La squadra di Juric ha una precisa fisionomia, sa pressare ma sa anche giocare a calcio. Da un lato, rispetto alle premesse, si può dire che i risultati siano andati oltre le aspettative. Dall’altro, a posteriori, ci sono stati momenti della stagione in cui raccogliere qualcosa in più non era impossibile. Ricci-Ilic? Sono giocatori giovani e importanti che stanno crescendo tantissimo. Hanno grandi margini di miglioramento: il Torino in mezzo è a posto per i prossimi anni".