Corriere Torino: “Vlasic è il Professore: difende, tira, segna e serve assist”

"Resistenza fisica, precisione tecnica e capacità di lettura del gioco da Professore. Sono le qualità di cui Nikola Vlasic è dotato in abbondanza e che gli consentono di rimanere un protagonista del Torino anche in assenza di reti" scrive nell'edizione odierna il Corriere Torino, dedicando un approfondimento al trequartista croato, che non segna dalla gara con il Lecce ma è sempre rimasto nel vivo del gioco della squadra di Juric. Vlasic è punto fermo per il tecnico del Torino, che lo ha fortemente voluto: "Il croato è il giocatore di movimento più utilizzato da Juric, con 945 minuti fino ad oggi. E' l’uomo che ha la media di chilometri percorsi più alta: 10.380 a partita. Attenzione poi ai dati offensivi, quelli che più contano se sei un trequartista: Nikola è ottavo in Serie A per tiri nello specchio (11), decimo per tiri in porta effettuati (28), e settimo per passaggi chiave (22), ossia i suggerimenti grazie ai quali un compagno può trovarsi in posizione di tiro". Ora Vlasic punta a ritrovare il gol, già nella gara contro il Milan di domani.