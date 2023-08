Corriere Torino: “Vlasic è un giocatore da Toro”

Il quotidiano ha parlato di Vlasic e della sua scelta di tornare a Torino, per il croato c'erano solo i granata e ora è un uomo felice. A seguire le parole del trequartista: "sensazioni ed emozioni contano più dei soldi, qui ho riscoperto la gioia di giocare a calcio. Londra è bellissima, ma Torino è anche meglio. Sono molto contento, ringrazio il presidente Cairo che ha reso tutto possibile. Avevo una sola squadra in testa, il Toro, l'unica mia volontà era venire qui". Al fianco di Vlasic c'è il ct Vagnati, che per prenderlo ha impiegato le proverbiali 7 camicie: "per riportare Nikola al Toro ho dovuto sudare parecchio, ma la volontà che il giocatore ha manifestato nel tornare da noi meritava ogni tipo di sforzo. Dobbiamo puntare sempre di più su calciatori fortemente motivati a stare qui al Toro".