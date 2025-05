Corriere Torino: “Vlasic, il giocatore che sposta gli equilibri”

"Sulle spalle di Vlasic. È lui il trascinaToro, il giocatore che sposta gli equilibri. Un numero 10 dotato di classe, sì, ma anche di un’umiltà per niente scontata - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - Il passaggio invernale dal 3-5-2 al 4-2-3-1 gli ha permesso di sciorinare la sua qualità nel ruolo di trequartista a lui più congeniale del mestiere di mezzala. Dopo un girone di andata in cui aveva patito qualche infortunio di troppo, Nikola ha svoltato nel derby dell’11 gennaio, segnando il gol del definitivo 1-1 proprio come venerdì scorso contro il Venezia. Il croato è stato il migliore (con Elmas) di una squadra piuttosto deludente, soprattutto nel primo tempo". E in conclusione: "Al 27enne di Spalato restano tre partite per migliorare il suo personal best, a cominciare dal big match di domenica (ore 18) contro l’Inter, da lui già punita all’andata con un altro penalty vincente. L’Olimpico-Grande Torino è ormai prossimo al sold out. Restano pochissimi tagliandi nei Distinti, in Primavera e in Tribuna, mentre la Maratona è già esaurita".