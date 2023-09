Corriere Torino: “Vojvoda custode della fascia sinistra”

"Il Vojvoda ritrovato", scrive così il Corriere Torino in merito alle ultime prestazioni del kosovaro. "Mergim sembrava in crisi ma si è preso la fascia sinistra del Torino e la fiducia di Juric. L'esterno era visto da molti come partente in estate, non ha saltato nessun minuto nelle prime 3 gare di campionato. Sullo sfondo c'è il tema relativo al rinnovo di contratto in scadenza nel 2024, ma con un'opzione di prolungamento di un altro anno. Vojvoda si è dunque preso il posto da titolare, ma rimane la concorrenza, che porta il nome di Valentino Lazaro, l'austriaco ad un certo punto della scorsa stagione aveva anche superato il kosovaro nelle gerarchie. Anche quest'anno i due si giocheranno il posto, ma per il momento Vojvoda parte favorito".