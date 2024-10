Corriere Torino: “Zapata, apprensione Toro”

Il Torino è in ansia per le condizioni di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano ieri sera è uscito in barella dopo un problema al ginocchio: "L’interessamento dei legamenti è possibile, si tratta di capire se sarà una distrazione oppure una lesione, se al collaterale interno o al crociato. Tipologia del danno e legamento interessato portano da poco più di un mese fino a un lungo stop" si legge sul quotidiano. Ora il granata svolgerà gli esami per capire l'entità dell'infortunio.