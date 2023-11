Corriere Torino: “Zapata e Sanabria proiettano il Toro in un’altra dimensione”

L'edizione odierna del Corriere della Sera parla dell'ultima partita del Torino che ha vinto per 2 a 1 contro il Sassuolo. La squadra anche in questa occasione è scesa in campo con due punte ed il quotidiano si focalizza propria su questo aspetto: "La svolta tattica del Torino sta dando i suoi frutti. La partita in casa del Monza dirà se il campionato dei granata può davvero decollare, ma intanto il passaggio al 3-5-2 sembra realmente la soluzione giusta per quello che era il problema d'avvio dei granata, ovvero l'esiguità della produzione offensiva..."