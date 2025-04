Corriere Torino: “Zapata-Toro, ancora insieme “

Ancora insieme fino al 2027. Duvan Zapata sposa il Torino, un segnale di fiducia forte nonostante il grave infortunio al crociato del mese di ottobre. "Il Torino e Zapata si legano ulteriormente. Dentro l'uovo di Pasqua granata c'è un anno in più di contratto per il bomber. Ufficiale il rinnovo fino al 2027. Una conferma importante per il capitano del Toro, fuori dal 5 ottobre per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il peggio è passato. DZ91 lavora al Filadelfia pre rispondere presente nel ritiro estivo".