Corriere Torino: “Zapata subito titolare. Juric lo esalta”

"Il mercato è finito, ora a parlare deve essere il campo e in casa Toro c’è la necessità che il rettangolo verde dica qualcosa di molto diverso rispetto a quanto si è visto in casa del Milan. Ivan Juric pensa soprattutto a questo: il tecnico granata promuove l’operato della società ("Abbiamo fatto un mercato giusto") e si proietta rapidamente alla gara di oggi contro il Genoa". Così il Corriere Torino: bisogna superare il trauma di San Siro per fare bene contro il Genoa. Chiosa finale su Duvan e Buongiorno, protagonisti degli ultimissimi giorni del mercato granata: "Il colombiano è già il giocatore più atteso della sfida: tutti i riflettori saranno puntati su di lui. "Spero torni sui suoi livelli, dopo due anni difficili per infortuni – dice Ivan -. Può darci una grandissima mano, anche in termini di malizia, una qualità che ci è spesso mancata. Già nel suo primo allenamento si sentiva il suo grande entusiasmo. Col Genoa gioca sicuramente titolare". Duvan, che da parte dei tifosi ha ricevuto un’accoglienza da re al Filadelfia, può diventare il volto della riscossa granata insieme a Buongiorno: "È rimasto perché crede in quello che stiamo facendo. Un segnale positivo per tutti noi".