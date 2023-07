Corriere Torino: “Zima a pieno regime, nuovi controlli per Djidji”

Koffi Djidji ha lasciato il ritiro per eseguire ulteriori accertamenti riguardanti l'infortunio di alcune settimane fa. La situazione per il difensore francese si fa più complicata e sarà da monitorare attentamente nei prossimi giorni, ma nel frattempo il Toro riabbraccia David Zima, che a causa di un brutto infortunio lo scorso 27 gennaio è stato costretto a saltare l'intero girone di ritorno. Il ventiduenne è rientrato carico e motivato e continua a figurare positivamente in allenamento, ecco cosa dice il quotidiano al riguardo: "David Zima, 22enne ceco che di fatto non gioca in campionato dallo scorso fine gennaio per un brutto guaio al menisco esterno, recentemente (il 20 giugno) ha messo nelle gambe 90’ con la sua nazionale contro il Montenegro. Non è stato un infortunio banale – dice David ai microfoni di Torino Channel –. Siamo partiti con tanta intensità qui a Pinzolo, è importante lavorare bene in questa fase".