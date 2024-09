Corriere Torino: “Vanoli e Zapata alzano la voce”

L’edizione odierna del Corriere riporta le parole di Vanoli dopo la sfida casalinga contro la Lazio: "Sono cosciente del fatto che c'è da lavorare. Abbiamo preso dei gol evitabili, in particolare l'ultimo non si può prendere in situazione di superiorità numerica". Anche il capitano Zapata, grazie al suo status, può permettersi di rimproverare i compagni, nonostante la sua prestazione non sia stata delle migliori: "Siamo arrabbiati, e consapevoli di aver concesso loro un po' troppo. Dobbiamo assolutamente migliorare su questo aspetto, perché la prossima sfida è contro l'Inter e certi errori tecnici vanno assolutamente evitati".