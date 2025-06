Attesa per Ricci, possibile offerta per Shpendi: i temi granata sui giornali

Le pagine a sfondo granata dei principali quotidiani oggi in edicola

Redazione Toro News 25 giugno 2025 (modifica il 25 giugno 2025 | 10:48)

L'edizione odierna di Corriere Torino si apre con l'annuncio del diritto di riscatto esercitato dal Torino per assicurarsi le prestazioni di Cristiano Biraghi. Il quotidiano si è anche soffermato sulle potenzialità di Biraghi nel gioco di Baroni: "Avanti con Biraghi. Il Torino ha esercitato il diritto di riscatto, versando alla Fiorentina 250 mila euro per assicurarsi il cartellino del 32enne esterno lombardo, che ha firmato un biennale. Baroni a sinistra ripartirà dall’esperienza e dall’affidabilità di un giocatore che ha tutto per diventare un nuovo leader granata. Arrivato alla fine dello scorso mercato invernale, Biraghi ci ha messo poco per diventare un titolarissimo di Vanoli. e caratteristiche di Biraghi, un esterno votato all’attacco, si sposano bene con il calcio offensivo che predica Baroni. Il suo mancino è un’ottima sorgente di assist, punizioni e corner".

Inoltre, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento proprio a Cristiano Biraghi, il miglior difensore di Serie A per passaggi riusciti e il giocatore con più cross riusciti da quando veste la maglia granata. Il quotidiano si è soffermato sulla possibilità che l'ex Fiorentina possa diventare una delle pedine cardine del gioco e dello spogliatoio granata sotto la guida di Marco Baroni. "Cristiano Biraghi sarà un giocatore del Torino fino al 30 giugno 2027. La decisione, già presa in primavera, si è concretizzata ieri, quando il Torino ha comunicato di aver esercitato il diritto di riscatto dalla Fiorentina del difensore, che ha firmato un contratto biennale. La scelta del club di dare continuità all’esperienza in granata del 32enne difensore di Cernusco sul Naviglio offrirà a Marco Baroni una pedina importante sullo scacchiere del nuovo Torino. Dal punto di vista della spinta e della capacità di farsi coinvolgere nella manovra, però, il difensore granata sembra un giocatore particolarmente adatto alle idee di Baroni".

Il Torino ha molto da fare sul calciomercato in tutti i reparti. In particolar modo, La Stampa si sofferma sul duello tra granata e la Fiorentina sul mercato. I viola si sono aggiudicati Fazzini e hanno messo gli occhi anche su Cristian Shpendi, nuovo obiettivo del Torino. Inoltre, il quotidiano si concentra anche sugli altri obiettivi di Vagnati per questa sessione estiva di calciomercato: "L’ultimo elemento sul quale sono finite le attenzioni delle due società è Cristian Shpendi. La punta centrale del Cesena aveva attirato su di sé le attenzioni di mezza Serie A grazie a 10 gol nelle prime 15 giornate di B, anche se poi l’unica gioia nelle successive 24 ha ridotto un po’ la pressione e scremato il gruppo dei pretendenti. I granata seguono l’albanese classe 2003 da un anno e adesso stanno apparecchiando il tavolo per la prima offerta: sarà di circa 8 milioni di euro. Francesco Pio Esposito piace sia al Toro che alla Fiorentina, ma il club nerazzurro lo vuole provare anche in ritiro e accetta solo offerte per il prestito secco: un’operazione last minute. Le interferenze proseguono anche su Sebastiano Esposito, reduce dalla retrocessione con l’Empoli e anche lui di proprietà dell'Inter: è una pista meno complicata. Al direttore sportivo interessa anche l’altra punta che ha giocato con D’Aversa, Lorenzo Colombo. Brianzolo classe 2003, è rientrato al Milan, che è disposto a girarlo in affitto, garantendo però il diritto di riscatto".

Tanti i nomi che si fanno in entrata, ma anche il tema delle uscite non è meno impattante. Tuttosport si concentra sulle possibili cessioni di Samuele Ricci, conteso da Inter e Milan, Vanja Milinkovic-Savic, molto vicino al Napoli, e Antonio Sanabria, che potrebbe raggiungere Davide Nicola alla Cremonese: "In estate, nella prossima sessione di mercato, uno o due giocatori andranno venduti», ha già annunciato Urbano Cairo, da tempo. L’identikit porta a Samuele Ricci e a Vanja Milinkovic Savic quali plusvalenze già chiacchierate, evocate da settimane, mesi. Del portiere si sa, da tempo si sono allargate le trattative col Napoli, Cairo vuole incassare almeno una ventina di milioni, clausola o non clausola rescissoria. E di mezzo c’è pure la richiesta di Ngonge in prestito con diritto. Per Samuele Ricci l’orizzonte economico è di tutt’altro livello, per il proprietario del Torino. Cairo lo valuta una quarantina di milioni bonus compresi, forse sarebbe disposto strada facendo a scendere a 30, ma per adesso tiene alte le richieste, d’altra parte siamo appena a fine giugno, il mercato è lungo, il presidente granata aspetta effetti domino vantaggiosi. Tonny Sanabria, da tempo fuori dai radar granata (a prescindere da un feeling mai scattato con Paolo Vanoli), è un obiettivo molto concreto della Cremonese. Anche perché c'è uno sponsor pesante, che sarebbe disposto a spendersi in prima persona per l'attaccante paraguaiano: Davide Nicola".