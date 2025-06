Dall’urgenza dei jolly offensivi al colpaccio U17: i temi granata sui quotidiani

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

19 giugno 2025

Il Torino ha molto da fare sul calciomercato in tutti i reparti. In particolar modo, Tuttosport evidenzia l’urgenza di reperire dei jolly offensivi. “A Baroni sono stati promessi almeno due titolari si legge nell’articolo a firma di Marco Bonetto - d’altra parte le virtù tattiche del 4-2-3-1 si appoggiano in modo fondamentale, sul fronte offensivo, sulle capacità di svariare e di incidere di trequartisti e ali. Vagnati sta guardando in casa Fiorentina: interessano Ikonè, un pallino di Vagnati, prestato al Como durante il mercato invernale e che con Fabregas ha trovato discreto spazio (una quindicina di presenze con 2 reti segnate) e Sottil, rientrato alla Fiorentina dopo l’esperienza agrodolce nel Milan in prestito. Quelli di Ikoné e Sottil sono profili che si aggiungono a Noslin, a sua volta in uscita dalla Lazio, utilizzabile da seconda punta, assieme a Baroni per un anno e mezzo tra un semestre a Verona e il campionato intero disputato nella Capitale. Un altro obiettivo molto chiacchierato è poi Ngonge, tanto più adesso che sono ripartiti i contatti tra il Napoli e l’entourage di Vanja Milinkovic Savic”.

Tanti i nomi che si fanno in entrata, ma anche il tema delle uscite non è meno impattante. Secondo La Stampa, l’Atalanta dell'ex Juric guarda in casa granata per rinforzare il proprio centrocampo. “Ogni allenatore ha il suo giro preferito, soprattutto chi porta già un certo numero di panchine sulle spalle - dice l’autore Francesco Manassero -. Così in questo mercato, che ufficialmente non è ancora iniziato, ma già presenta le stesse difficoltà per tutti di trovare liquidi per alimentare i primi sogni, c’è un nuovo elemento in grado di condizionare le mosse del club di Cairo. È il fattore Juric, anche da avversario. Per tre anni, dal 2021, il tecnico di Spalato si è seduto sulla panchina granata e adesso guarda (anche) in direzione della casa in cui ha vissuto più a lungo in carriera per scrivere l’avventura più importante di tutte, quella con l’Atalanta. Nessuno finora ha fatto l’affondo decisivo per Samuele Ricci, complice un finale di stagione sottotono che fa sembrare eccessiva la cifra di 30 milioni richiesti. Milan, Inter, Napoli e Fiorentina si sono fermati al prezzo, adesso l’Atalanta può venire “in soccorso” del Torino per sbloccare lo stallo: presentando la prima vera offerta. Ricci è l’obiettivo numero uno in caso di partenza di Ederson e il valore stimato dal club di Bergamo è di 22/23 milioni (più bonus). Ancora una volta l’Atalanta può bruciare tutti”.

La Gazzetta dello Sport si concentra invece sulle basi da cui Baroni puó ripartire riflettendo sui giocatori oggi in rosa: “Il Torino del futuro ha tratti ancora incerti, ed è normale che sia così. C’è un nuovo allenatore, Marco Baroni, che martedì 8 luglio aprirà le porte del Filadelfia a una rosa rinnovata e in evoluzione. Nell’attesa che nel tempo maturino i frutti, però, c’è una porzione di campo dove il nuovo tecnico troverà una base solida su cui costruire: il centro della difesa, il regno di Guillermo Maripan e di Saul Coco. L’8 luglio, giorno del raduno granata, Baroni potrà contare sul loro affiatamento. Per entrambi, la scorsa stagione ha detto che il modulo a 4 difensori è ideale, quello in cui rendono meglio. Ed è lo stesso assetto che il tecnico aveva scelto per la Lazio e, nella stagione precedente, per ilVerona. Due centrali solidi, in grado di reggere la pressione anche quando i laterali si spingono in avanti, come spesso accade alle squadre di Baroni”.

Corriere Torino punta invece sul colpaccio della squadra Under 17, che superando 2-1 l’Udinese in semifinale si è guadagnata il diritto di sfidare il Milan nella finale che vale lo scudetto di categoria. “Un rigore di capitan Andrea Luongo regala il pass per la finale scudetto al Torino Under 17. Al Francioni di Latina i granata superano 2-1 l’Udinese, conquistando l’accesso alla sfida contro il Milan che domani sera metterà in palio il tricolore. I rossoneri saranno l’ultimo ostacolo da superare in una sfida in gara secca che si giocherà alle 20 allo stadio Stirpe di Frosinone. Una finale conquistata dopo un’autentica battaglia contro l’Udinese. Festeggiano dunque i ragazzi di mister Rebuffi, che ora dovranno ricaricare le batterie per l’appuntamento di domani sera. In finale non ci sarà però il derby contro la Juventus. I bianconeri sono stati eliminati dal Milan al termine di una gara dai due volti e carica di rimpianti”.