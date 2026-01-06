Doppio scambio con la Lazio, Njie e le mosse di Petrachi: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 6 gennaio - 10:32

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, la grande prestazione di Njie contro l'Hellas Verona, il ritorno al gol di Casadei e tanti altri temi. Queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sull'ottima prestazione di Alieu Njie contro l'Hellas Verona. Lo svedese, premiato come Man of the Match, ha messo a referto un gol e un assist in otto minuti, venendo esaltato anche da Simeone nel post partita definendolo il "Leao granata". Dopo un brutto infortunio, Njie ha fatto un rientro in campo in grande stile. Entrato all'83' al posto di Che Adams, ha offerto la sua migliore prestazione in maglia granata: "Ora Baroni si gode le sue doti atletiche e tecniche: «Quel gol non mi stupisce, Alieu ce l’ha nelle corde. Può darci grandi soddisfazioni. Deve però seguire la strada tracciata dai compagni e trovare più convinzione nel lavoro»".

Invece, l'edizione odierna de la Stampa si apre con un focus sul calciomercato granata e sulle mosse di Petrachi per sfoltire e rinforzare la squadra. Si parla di un doppio scambio con la Lazio: Israel-Mandas per la porta e Ilic-Belahyane per il centrocampo. Sul piede di partenza ci sono anche Saba Sazonov e Cristiano Biraghi, entrambi ormai ai margini. Asllani va verso un ritorno all'Inter mentre potrebbe salutare anche il capitano granata Duvan Zapata. Gli obiettivi sono David Ricardo dal Botafogo e Tommaso Barbieri della Cremonese per sostituire i partenti in difesa, mentre Prati è il preferito per sostituire Asllani in cabina di regia. Occhio anche a Alessandro Vogt del San Gallo come possibile innesto in caso di partenza di Zapata.

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a trovare un focus sulla prestazione contro il Verona di Njie e il conseguente aumento di valore del giovane calciatore svedese, viene dedicato un approfondimento al calciomercato granata. In questa sessione invernale di calciomercato il Ds granata Gianluca Petrachi avrà un lavoro non semplice: nel prepartita contro l'Hellas Petrachi ha fatto capire che bisogna assolutamente sfoltire la rosa granata attualmente composta da 30 giocatori. Nel frattempo si opera sul mercato: Ngonge offerto a Fiorentina e Lazio, via Asllani, Ilic, Nkounkou e Biraghi concedendo spazio ai giovani da valorizzare. Con la Lazio non si parla solo di Ilic e Belahyane ma sembra si potrebbe concretizzare anche lo scambio Israel-Mandas per la porta. In entrata, invece, per la mediana è spuntato il nome di Soumarè: il francese del Leicester è una buona occasione ed è in scadenza. Per la difesa si ragiona sui nomi di Ricardo e Coppola del Brighton. Inoltre, il quotidiano dedica un focus anche su Cesare Casadei e sul suo ritorno alla rete in maglia granata.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sulle prestazioni di Aboukhlal e Ilkhan contro l'Hellas Verona. Il turco ha dato dinamismo alla regia granata, mentre l'ex Tolosa ha sorpreso come quinto: tanta spinta ma anche ordine e coperture in difesa. Come ammesso dallo stesso Baroni nel post partita, l'ottima prestazione del marocchino e del turco contro il Verona può cambiare la loro storia. Viste le ottime premesse, entrambi potranno tornare utili ai granata già a partire dalla sfida di domani sera in casa contro l’Udinese. Inoltre, il quotidiano dedica un approfondimento anche all'infermeria granata: programma personalizzato per Ilic e Pedersen in vista della partita contro i bianconeri. Si sono invece allenati regolarmente sia Cyril Ngonge, sia Niels Nkounkou, entrambi assenti contro l’Hellas perché influenzati. Oggi pomeriggio al Filadelfia è in programma un’altra sessione di lavoro, mentre domani mattina ci sarà la rifinitura.