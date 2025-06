Due nomi a centrocampo, Desplanches per la porta: i temi granata sui giornali

Le pagine a sfondo granata dei principali quotidiani oggi in edicola

Redazione Toro News 23 giugno - 10:30

Il Torino guarda con una certa necessità al calciomercato in entrata, che necessità però di quello in uscita. Nel frattempo i granata, come si sono goduti le vittorie del settore giovanile, così fanno per il femminile. Corriere Torino, infatti, festeggia l'ennesima vittoria delle ragazze di Serami. Dopo il campionato di Eccellenza e le relative coppe, regionale e nazionale, ora è arrivato anche il quarto trofeo: il Torino femminile è vincitore della Supercoppa Regionale, conseguita grazie alla vittoria balistica ottenuta contro l'Alessandria con il risultato di 5-0. Una stagione superlativa per le granata di Serami, che ora riposano in attesa di cominciare, nella prossima stagione, con la tanto sudata e meritata Serie C.

Anche il quotidiano rosa è in festa. In particolare, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un elogio a Valentino Lazaro. Storicamente l'austriaco ha rivestito anche il ruolo di terzino (prevalentemente sinistro), ma con Juric è diventato un quinto di centrocampo, alternandosi tra sinistra e destra. Nella scorsa stagione Vanoli ha iniziato ad utilizzare Lazaro nello stesso modo ma ha poi deciso di sfruttare la sua duttilità schierandolo esterno alto a destra e favorendo il passaggio al 4-2-3-1. In quella posizione, Lazaro ha trovato nuova linfa e prestazioni migliori. Se Baroni dovesse decidere di applicare lo stesso modulo, per lui si aprirebbero più strade. L'ex tecnico della Lazio ha infatti dichiarato che a livello tattico la sua preferenza va per terzini di spinta che possano crossare - quindi destri a destra e mancini a sinistra - ed esterni che possono giocare anche a piede invertito. L'austriaco potrebbe dunque essere impiegato su entrambe le fasce, in zona offensiva, oppure potrebbe tornare alle origini ricoprendo il ruolo di terzino destro. Non ha mai giocato in quella posizione in maglia granata, potrebbe essere un nuovo inizio anche per Lazaro.

Chi si concentra più sul calciomercato è La Stampa: il quotidiano riporta l'attenzione che Casadei ha attirato su di sé da parte di Gattuso e quella che alcuni azzurrini, fra cui il portiere del Palermo Desplanches, hanno invece attirato da parte di Vagnati. Tuttavia, il nome più caldo secondo il quotidiano piemontese, è quello di Tino Anjorin. Il centrocampista scuola Chelsea è arrivato all'Empoli e ha fatto parlare di sé molto bene, in primis per la sua duttilità - l'inglese è in grado di giocare come regista, mezzala o trequartista, ricoprendo la gran parte dei ruoli del centrocampo -, in secundis per le sue doti tecniche: il classe 2001 ha concluso la prima stagione in Serie A con 2 gol e 3 assist. È un prospetto interessante che il Torino deve puntare per sistemare un reparto che in futuro potrà essere sconvolto dalle tante partenze: Linetty non rinnova, Ilic e Tameze sono sul mercato e Ricci è obiettivo di squadre di livello superiore. "Il Torino ha pronta un’offerta - riporta l'autore dell'articolo Francesco Manassero - di circa 9/10 milioni di euro più bonus, anche se la richiesta è di 14/15, “gonfiata” dalla clausola che prevede il 40 per cento dell’incasso destinato a Londra. Si lavora per cercare di fare prima degli altri: una concorrenza agguerrita. In primis della Fiorentina che, come il Torino, vanta ottimi rapporti con la società della famiglia Corsi, con cui ha appena chiuso per Jacopo Fazzini, un profilo che piaceva anche ai granata. E poi c’è il Bologna".

Anche TuttoSport racconta della necessità di un centrocampista valido per il Torino ma ne trova il profilo in Warren Bondo. Il franco-congolese è arrivato al Milan a gennaio per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, che i rossoneri hanno dovuto versare nelle casse del Monza. Tuttavia, con il tecnico portoghese, il classe 2003 non ha trovato molto spazio. Ecco allora che potrebbe inserirsi il Torino: il franco-angolano ha dimostrato già a Monza di essere un giocatore molto valido, di tattica, tecnica e soprattutto molto giovane, essendo un classe 2003. Ai granata un profilo simile farebbe comodo, ma devono stare attenti alla concorrenza di Genoa e, ancora una volta, Bologna e Fiorentina. Come già detto per l'inglese, il Torino dovrebbe sbrigarsi a trattare con il Milan se vuole assicurarsi il giocatore, per il quale i rossoneri, verosimilmente, vorranno trattare con la formula del prestito con diritto di riscatto.