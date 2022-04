Gazzetta dello Sport: “50 punti in classifica e nuovo record per Juric”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

sarebbe di grande prestigio", così la Gazzetta dello Sport apre le danze sui granata: a 8 gare dalla fine (5 delle quali contro le big del campionato Milan, Lazio, Napoli, Atalanta e Roma) della stagione, l'obiettivo del Torino è quello di raggiungere - o anche superare - quota 50 punti in classifica e tornare nella top 10 della Serie A. E il primo passo lo si è fatto contro la Salernitana, ritrovando quella vittoria che mancava da più di due mesi. E il tecnico granata, oltre a riportare in alto la società granata, ha un obiettivo tutto suo personale: "Juric vuole battere Ivan: a quota 50 supererebbe il suo record di punti in panchina in Serie A, raggiunto a Verona