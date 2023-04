Gazzetta dello Sport: “A Juric non va giù: ‘È una sconfitta non meritata’”

"Sono molto soddisfatto per la prestazione, ma anche molto dispiaciuto per la sconfitta perché non la meritavamo - ha detto Ivan Juric al termine della sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta al Grande Torino -. La squadra ha fatto una grande partita, secondo me è mancata solamente un po’ di furbizia in alcuni momenti. C’è sia orgoglio sia dispiacere e non ho nulla da rimproverare". Il tecnico ha fatto anche i complimenti a Schuurs nonostante nel finale non sia stato impeccabile su Zapata: "Mi è dispiaciuto tantissimo, perché Schuurs ha fatto una grandissima partita prima su Hojlund e poi su Zapata. Due grandi centravanti che contro di lui non l’hanno mai vista: Perr ha fatto una partita splendida. Di lui sono stracontento: dal primo giorno ha fatto passi in avanti allucinanti. I primi mesi non difendeva bene, adesso è diventato un giocatore molto importante".