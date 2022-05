Gazzetta dello Sport: “A Verona Zima al posto di Bremer. Anche Seck e Ricci pronti”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

E' un Torino che guarda al futuro quello che scenderà in campo al Bentegodi contro l'Hellas Verona nella sfida di campionato di domani - sabato 14 maggio -. Stando infatti a ciò che riporta La Gazzetta dello Sport, Juric dovrebbe puntare su Zima al centro della difesa al posto di Bremer, su Ricci al fianco del rientrante Lukic e su Seck sulla trequarti. Si legge: "La novità è che domani a Verona Zima appare destinato a sostituire Bremer, in questi giorni a riposo per un fastidio fisico che lo aveva già tenuto fuori nella trasferta di Empoli del primo maggio: potrebbe essere la prima volta del ceco dall’inizio di una partita nei panni del regista difensivo. L'impressione è poi che si possa ricomporre la coppia Lukic-Ricci, già tante volte impiegata da Juric negli ultimi due mesi. Infine, Seck in questa vigilia si sta giocando il posto con Praet, uscito stanco dall’ultima col Napoli. Juric li sta alternando nelle prove generali in allenamento".