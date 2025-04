Gazzetta dello Sport: “Adam Masina in pole per sostituire Coco contro l’Udinese”

"Da oggi si comincia a lottare e a sgomitare. Chi lo conosce bene racconta come lui sia già «sul pezzo», molto concentrato. Adam Masina fiuta l’opportunità e vorrà fare di tutto per convincere Paolo Vanoli - esordisce così Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Nel lunedì di Pasquetta contro l’Udinese, il Toro non avrà Saul Coco (squalificato): nella corsa per sostituirlo nel cuore della difesa, l’italo-marocchino è già scattato in pole. Nel girone di ritorno non ha ancora giocato da titolare. La sua ultima volta dall’inizio risale a Toro-Bologna del 21 dicembre." E in conclusione: "La storia recente delle scelte del tecnico e una serie di micro-indizi spingono a poter ipotizzare che Masina sia il candidato forte a sostituire Coco in coppia con Maripan. Il primo motivo, ed è anche quello più intuitivo, è relativo alle caratteristiche: Coco gioca sul centrosinistra, posizione nella quale Masina si trova a suo agio essendo di piede mancino. Poi entrano in ballo le altre considerazioni che coinvolgono anche i compagni: ad esempio, nella storia di questo campionato, Vanoli si è fidato pochissime volte dell’affidabilità di Walukiewicz al centro della difesa in una linea a quattro. Il polacco è diventato titolare in questa sua versione di terzino destro molto bloccato. Difficile che, mancando già Coco, Vanoli smonti completamente il reparto cambiando due uomini al posto di uno".