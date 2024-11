Gazzetta dello Sport: “Adams punta al Monza”

Che Adams vuole tornare a disposizione di Vanoli già dalla prossima partita di campionato, quella contro il Monza in programma il prossimo 24 novembre. “Nel club si respira fiducia sulla possibilità di riaverlo alla ripresa, ma prima del traguardo la strada è ancora lunga. Il Toro ha provato a recuperarlo per il derby (portarlo in panchina per spenderlo nel finale), ma il risentimento al flessore della coscia sinistra non ha concesso sconti” si legge sul quotidiano.