Gazzetta dello Sport: “Adams trascinatore, la scalata del Toro passa da lui”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra i vari temi trattati ha posto il focus sulle recenti prestazioni di Adams . A seguire le parole del quotidiano: "É cominciato proprio tutto lì. E così, quasi d’improvviso, è stato il primo capitolo di un amore a prima vista scoppiato tra Che e la gente del Toro. È nato in una serata di campionato sul tramonto dell’estate, e pure dolcissima per i colori granata. Venticinque agosto, l’Atalanta è ospite allo stadio Olimpico Grande Torino. E che notte, quella notte. Paolo Vanoli consegna la prima maglia da titolare in Serie A tra le mani di Che Adams, che fino a quel momento aveva seminato la scia di una promessa di gol e di spettacolo in qualche spezzo- ne amichevole, uno scampolo di Coppa Italia e una manciata di minuti nella brillante (e sfortunata) prima uscita a San Siro".