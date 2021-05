Gazzetta dello Sport: “Basket, Volley, Pep. La contaminazione è il segreto di Juric”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Definisce l'allenamento come un punto di partenza: "La base di tutto è il lavoro. Niente doppie sedute, una al giorno ma ad altissima intensità. Ne basta una al giorno ma fatta bene". La qualità più distintiva del tecnico croato è la determinazione, come riporta la Gazzetta: "Ciò che conta è avere un’idea chiara di come giocare, dove ognuno sa esattamente cosa deve fare". Sbagliando si impara, e se chi è allenato da Juric, migliora tecnicamente, il segreto sta nell'utilizzo di foto e video: "Attraverso i filmati vedi esattamente gli errori che fa: non può trovare alibi". L'impegno, la costanza e la serietà sono le parole all'ordine del giorno.