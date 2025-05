Gazzetta dello Sport: “Biraghi, una certezza nella difesa a quattro di Vanoli”

"Cristiano Biraghi è molto più di una certezza della difesa del Torino. Pur nella sconfitta, la prestazione di domenica contro l’Inter ha confermato con forza ciò che si è iniziato a vedere a febbraio, quando l’ex capitano della Fiorentina è arrivato in granata e in poco tempo si è preso la posizione di sinistra della linea a quattro disegnata da Vanoli - esordisce così Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - . E cioè che Biraghi ha una vocazione fortemente offensiva, perché la sua presenza nelle giocate d’attacco è costante. Questione di piede, certamente: il suo sinistro è preciso e potente, buono per i cross, per le punizioni dirette in porta, per quelle che cercano gli uomini in area. A differenza di Elmas — che condivide con lui quella parte del campo — sulla sinistra può cercare la profondità e mettere dentro palloni a uscire. Oppure semplicemente attaccare l’area". E in conclusione: "In tutte le azioni chiave del Torino contro l’Inter c’è stato lo zampino di Biraghi. Suo, alla fine del primo tempo, il cross dalla sinistra su cui Elmas si è avventato in tuffo, per un colpo di testa che Josep Martinez ha tolto dalla rete con uno straordinario riflesso. Sua, a fine partita, la punizione che ha trovato la sponda di Maripan per la girata di Masina in gol, poi annullato per una spinta dubbia su Asllani. Suo uno dei pezzi più pregiati della giornata, uno slalom a saltare De Vrij per attaccare l’area — c’era però fuorigioco — così come il tiro al volo stoppato da Dumfries con il braccio in ripiegamento. Un campionario non banale per un difensore".