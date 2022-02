Gazzetta dello Sport: “Bremer e Belotti: due leader per lanciare il rush finale”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Un’alba che non finiva più, poi eccolo, dopo 111 giorni, il canto del Gallo. Il gol di Belotti ha pareggiato il vantaggio di De Ligt e regalato al Toro un punto che non trovava allo Stadium da tre anni". Così la Gazzetta dello Sport introduce il focus sull'1-1 tra Juve e Toro nel derby della Mole. E' un Torino che viene particolarmente elogiato dalla rosea, che vede in Bremer e Belotti i due leader granata del momento. Si legge: "Belotti e Bremer, laB2, per una serata magica da grande cuore Toro. Un derby da gran protagonista forse Andrea Belotti non se l’era nemmeno sognato nella notte della vigilia. Quando Brekalo si è inventato lo spunto che ha bruciato Cuadrado e disorientato la difesa bianconera, ecco la stoccata imparabile. Puntuale, spettacolare, meritata. Bremer invece ha cancellato l’attesissimo Vlahovic con l’arma dell’anticipo e della prestanza atletica, dominando letteralmente nell’area granata ogni contrasto".