Gazzetta dello Sport: “Buone notizie su Vlasic e Ilic. Niente da fare per Lazaro”

"Due giorni e mezzo in più di riposo riaccendono almeno una speranza. Intanto hanno già riaperto i giochi: perché non è più così scontato che Nikola Vlasic salti (anche) Torino-Udinese. Lo slittamento della partita a domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 18.30, ha offerto al trequartista croato una sessantina d’ore in più di relax - esordisce così Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - La corsa contro il tempo è stata uno dei temi caldi di questa vigilia, coincisa con il periodo pasquale, del confronto contro l’Udinese, prima ovviamente che subentrasse lo slittamento a domani sera per la scomparsa di Papa Francesco. Durante l’ultima settimana Nikola Vlasic è stato perlopiù in infermeria, alle prese soprattutto con un programma di terapie finalizzate a favorire un rapido riassorbimento del versamento." E in conclusione: "Buone notizie arrivano anche dalle condizioni di Ilic: il centrocampista serbo ha preso giorni fa un pestone in allenamento. Ieri era convocato, pur non essendo al meglio delle condizioni. Nel suo caso, due giorni in più gli permetteranno di presentarsi domani sera quasi al cento per cento. Niente da fare per Lazaro: il suo infortunio muscolare impone tempi di recupero più lunghi. Intanto, da ieri è nata la speranza per Vlasic".