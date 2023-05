Gazzetta dello Sport: “Buongiorno, l’arma tattica di Juric”

Alessandro Buongiorno è diventata l'arma tattica di Ivan Juric. "Il difensore granata ha un buon piede e l’allenatore sta cercando di sfruttarne le doti tecniche in posizione più avanzata. A Verona, dove ha giocato da centrale puro, Buongiorno ha partecipato all’azione del gol decisivo di Vlasic seguendo la manovra come un centrocampista. Ma non è certo la prima volta che si sgancia per aggiungersi in costruzione. Già dall’inizio della stagione Juric ha provato a coinvolgerlo di più nella fase di possesso" scrive il quotidiano. Durante il corso di questa stagione Buongiorno è cresciuto molto sia a livello tattico che in personalità. Intanto oggi il Fila apre le porte ai tifosi: dalle 11.30 sarà possibile assistere all'allenamento della squadra granata.